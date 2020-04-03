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Tokat'ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi

Tokat'ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.

03.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:18
Tokat 'ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi
TOKAT - Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da denetimler artırıldı. Bu kapsamda şehir girişlerinde bulunan trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlarda polis ekipleri sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaptı. Polis ekipleri ayrıca vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda uyararak bilgilendirdi. Otomobilinde sosyal mesafeye dikkat eden Harun Civelek, "Bir yere seyahat halindeyken yanıma kimseyi almıyorum. Arka cam kenarında yolcunun oturmasını sağlayarak sosyal mesafeyi koruyorum" dedi. Tokat’ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Tokat, Yerel

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Tokat'ta şehirlerarası yollarda korana virüs önlemi
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