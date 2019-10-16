Tokat'ta Şehitler Albümü hazırlandı

Tokat Valiliği öncülüğünde, 110 Tokatlı şehidin fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı Şehitler Albümü hazırlandı.

Valilik öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan albümde, 1999-2019 arasında şehit düşen 110 Tokatlının fotoğraf ve bilgileri yer alıyor.

Albümde Osmanlı-Rus, Osmanlı-Yunan, Çanakkale, Balkan, Birinci Dünya, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Tokatlı asker, polis, öğretmen ve sivillerin isimlerine de yer veriliyor.

Tokat Valisi Ozan Balcı, albümün tanıtım toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçik'e muvaffakiyet diledi.

Her zaman kahraman Türk askerinin yanında olduklarını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Türk milleti konu devlet, millet olunca bir ve beraber olur, tek yumruk olur. Bu da milletimizin büyüklüğünü gösterir. Türk milletini millet yapan özelliği, istikbal, istiklal, vatan ve bayrak için seve seve canını verebilme gücünü göstermesidir. Bu vatanda hür yaşıyor, varlığımızı devam ettiriyor, yarına kalma umudu taşıyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize, onların fedakar ailelerine, milletimize borçluyuz. Bu büyük bir fedakarlık, bu yüksek bir duygu, yüksek bir inanç, milletin karakteridir."

Balcı, Malazgirt Zaferi'nden bu yana vatan için canlarını seve seve veren kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Programa, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, şehit ve gazi aileleri derneklerinin başkanları ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.