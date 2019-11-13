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Tokat'ta şeker pancarından 180 milyon lira gelir bekleniyor

Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, kentte bu yıl 580 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapılarak 180 milyon lira gelir elde edilmesini beklediklerini belirtti.

13.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:28
Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, kentte bu yıl 580 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapılarak 180 milyon lira gelir elde edilmesini beklediklerini belirtti.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın tarımsal faaliyetlerde öncü illerden olduğunu söyledi.
Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazisiyle ilk 20 il içinde bulunduklarını dile getiren Şahin, 2018 yılı verilerine göre 10 bin 300 hektar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığını bildirdi.
Şeker pancarı hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Şahin, "Geçen yıl yaklaşık 580 bin ton şeker pancarı elde edildi. Bunun ilimize katma değeri 140-150 milyon lira civarındaydı. Bu yıl bakanlığın şeker pancarına verdiği destek arttı. Üretim miktarının geçen yılki rakam seviyesinde oluşmasını ama gelirin 180 milyon lira civarına çıkmasını bekliyoruz." dedi.
Şahin, fabrikaların şeker pancarına, şeker oranına göre fiyat verdiklerine işaret ederek, özellikle Çamlıbel, Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde yetiştirilen pancarların şeker oranının çok yüksek olduğunu söyledi.
Tokat'ta şeker pancarından 180 milyon lira gelir bekleniyor

Orhan Şahin, Tokat, Ekonomi

Kaynak: AA


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