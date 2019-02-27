Tokat'ta Sıfır Atık Projesi Kapsamında Bez Çanta Dağıtıldı

Kaynak: AA

Erbaa Kaymakamlığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında üzerinde bağ yaprağı deseninin olduğu bez çanta dağıttı.Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması,oluşan atık miktarının azaltılması ve naylon poşet kullanılmanın en az seviyeye indirgenmesi için başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında vatandaşlara ücretsiz bez çanta dağıttı.Çarşamba Pazarı'nda Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan ile vatandaşlara üzerinde "Erbaa Yaprağın Başkenti" yazan bez çantaları dağıtan Karacan, esnafla sohbet etti.Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın uygulamaları doğrultusunda naylon poşet kullanımının engellenmesi, azaltılması kapsamında biz Erbaa Kaymakamlığı olarak üzerinde Erbaa yaprağının modeli olan bez çantalar yaptırdık bunu pazarda vatandaşlarımıza, insanlarımıza dağıttık. Amacımız naylon poşet kullanımını azaltmak, engellemek. Doğayı, çevreyi korumak için böyle bir uygulama yaptık." diye konuştu.