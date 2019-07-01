Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Tokat
'ta silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 adet ruhsatsız Tabanca
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Erbaa
ilçesinde koordineli olarak çalışma yaptı. H.N. isimli şüpheli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız Tabanca
ve tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. 6136 SKM suçundan gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT