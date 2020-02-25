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Tokat'ta silah kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Ede Köyü'nde kaçak silah satışı yapan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

25.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:21Tokat'ta silah kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı
'ın ilçesine bağlı Ede Köyü'nde kaçak silah satışı yapan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler Zile kırsalında kaçak silah satışı yapılacağına dair istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler ilçeye bağlı Ede Köyü'nde ikamet eden 3 kişiyi takibe aldı. Yapılan takibe bağlı olarak adli makamlardan alınan izinler sonrasında şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili işlemlerin adli makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, Zile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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