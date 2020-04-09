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Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü

Tokat'ta sanayi sitesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:26
Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü

Tokat 'ta sanayi sitesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Sanayi Sitesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mustafa Akgül ve M.P. yaralandı. Ağır yaralı olarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Silahlı kavgayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Akgül, Tokat, 3. Sayfa
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