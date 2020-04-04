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Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Tokat'ta sivil toplum kuruluşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

04.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:26
Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Tokat 'ta sivil toplum kuruluşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat İl Başkanı Müjgan Arslan, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile video konferansla toplantı yaptı.
Arslan, yaptığı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılması önlemek adına alınan tedbirlerden ötürü mağdur olan ailelere destek sağlanması için başlatılan, devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden kampanyaya "Şimdi vefa zamanı" diyerek Tokat Sivil Toplum Platformu olarak destek verdiklerini söyledi.
Bu zorlu süreçte kamu hizmeti sunan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanlara fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Arslan, Kovid-19 salgını ile mücadelede devletin yanında, milletin yardımında olduklarını vurguladı.
Arslan, 30 dernek, vakıf, oda, sendika, birlik ve kooperatif başkanlarının yanı sıra canlı bağlantıya katılamayıp desteklerini ifade eden 35 sivil toplum kuruluşu başkanının bu zorlu sürecin atlatılabilmesi için desteklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Tokat, Güncel
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