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Tokat'ta sokakta maske dağıtımı

Tokat'ta sokakta maske dağıtımıTOKAT Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından kentte nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu 5 noktada maske dağıtımı yapıldı.

10.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:08
Tokat 'ta sokakta maske dağıtımı
TOKAT Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından kentte nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu 5 noktada maske dağıtımı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışının yasaklandığı yönündeki açıklamasının ardından maske satışları durdu. Tokat'ta da satışların durmasıyla birlikte Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek ekipleri ve belediye zabıta ekipleri tarafından sokağa çıkmak zorunda kalanlar için maske dağıtımı yapıldı. Kentte nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu 5 noktada ekipler tarafından yürüyerek maske dağıtımı yapıldı. Maske dağıtımlarının aralıklarla devam edeceği belirtildi. Tokat’ta sokakta maske dağıtımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel
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