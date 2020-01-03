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Tokat'ta Spor Tokat projeleri değerlendirildi

Tokat'ta bir süre önce başlatılan Spor Tokat kapsamında projeler değerlendirildi.

03.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:10 Tokat'ta Spor Tokat projeleri değerlendirildi
'ta bir süre önce başlatılan Tokat kapsamında projeler değerlendirildi.
Vali Ozan , Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Spor Tokat ekibi ile bir araya gelerek, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Okul spor kulüplerinin yaygınlaştırılacağını anlatan Balcı, ilkokul, ortaokul ve liselerde her okulda spor kulüpleri kurulacağını söyledi.
Vali Balcı, okul kulüplerinin gelecek yıl daha düzenli, etkin ve verimli hale geleceğini belirterek, yaz aylarında da mahalle takımları kurulduğunu kaydetti.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ile Spor Tokat proje ekibi katıldı.

Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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