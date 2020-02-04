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Tokat'ta şüpheli valizden kıyafet çıktı

Tokat'ta mobil PTT aracı yanına bırakılan ve yapılan incelemenin ardından açılan şüpheli valizin içinden kıyafet çıktı.

04.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:20Tokat'ta şüpheli valizden kıyafet çıktı
'ta mobil PTT aracı yanına bırakılan ve yapılan incelemenin ardından açılan şüpheli valizin içinden kıyafet çıktı.
Cumhuriyet Maydanı'nda görev yapan mobil PTT aracının yanında H.İ.K. tarafından bırakılan valizi görev vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha ekiplerince yapılan incelemenin ardından açılan valizde kıyafetler bulunduğu anlaşıldı.
Görevlilerce ulaşılan ve teslim edilen valizinin açılmasına tepki gösteren H.İ.K, ifadesi alınmak üzere Gaziosman Paşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Tokat, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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