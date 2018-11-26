Tokat'ta Sürücülere "Kış Lastiği" Uyarısı

Tokat
'ta polis ekipleri sürücüleri kış lastiği kullanımı konusunda uyardı.
Ekipler Uzunburun polis noktasında, kış lastiği uygulamasının yürürlüğe girmesine günler kala sürücülerin uygulama hakkında bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, lastikleri yıpranmış olan bir kamyon sürücüsünü uyararak lastiklerini değiştirmesini istedi.
Topaloğlu, sürücülerden lastik değişimini 1 Aralık
'a bırakmamalarını istedi.
Yapılan uygulamalarda lastiklerin diş kalınlığının da ölçüldüğünü anlatan Topaloğlu, "Uygulamada bir kamyonun lastiğini gördünüz. Lastik bitmiş, bu şekilde trafiğe çıkıyor. Bizim bunu engellememiz lazım. Sürücülerin bilinçlenmesi lazım. Bizim amacımız ceza yazmak değil, bu araç sürücüleri can taşıyor." dedi.
Polis,Tokat
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:21