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Tokat'ta suya yüzde 15 indirim yapıldı

Tokat Belediyesince içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı.

27.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:40Tokat'ta suya yüzde 15 indirim yapıldı
Belediyesince içme suyuna yüzde 15 indirim yapıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında sosyal tesislerde 2020 yılı Ocak ayı olağanüstü meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıda 1 Haziran 2020'ye kadar içme suyu ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılmasına karar verildi.

Oy birliği ile alınan karar kapsamında 1 Haziran'a kadar içme suyu ücretlerinde yüzde 15 indirim yapılacak.

Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Eroğlu, indirim kararının da hayırlı olmasını temenni etti.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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