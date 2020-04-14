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Tokat'ta tapu tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Tokat'ın Niksar ilçesinde tapu tartışması sonucu tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti.

14.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:15
Tokat'ta tapu tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Tokat 'ın Niksar ilçesinde tapu tartışması sonucu tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul 'un Esenyurt ilçesinde ikamet eden Ş.Ö (50) Tokat ili Niksar ilçesine bağlı Özveren köyünde bulunan evine gelerek inşaat çalışmasına başladı. Bu sırada Ş.Ö ile amcası H.Ö arasında iddiaya göre tapu tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Ş.Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma cinayetin ardından kaçan H.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili Niksar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Niksar, Tokat, 3. Sayfa
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