Tokat'ta tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
16.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:50
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 290 taş obje ele geçirdi.
Tarihi eser olduğu değerlendirilen eserlerle ilgili 4 kişi yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel