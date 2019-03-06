Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonu

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Tokat'tın Erbaa ilçesinde düzenlen tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin izinsiz kazı yapmak suretiyle temin ettikleri tarihi niteliği bulunan eserleri başka bir ile götürerek satacağı bilgisine ulaştı.Bunun üzerine ilçeye bağlı Karayaka beldesinde bulunan bağ evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğindeki 25 obje ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.Ele geçirilen objeler ise Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.