20.06.2019 11:13
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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ınErbaailçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlEmniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın evinde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 58 sikke, 24 metal obje, 13 testi, 3 hançer, kılıç, toplu tabanca, tüfek namlusu, kireç obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Erbaa,Tokat,Güncel

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