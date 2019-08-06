Haberler» Güncel» Haber

Tokat'ta tarihi eser operasyonu

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 857 sikke, 107 makineli tüfek mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

06.08.2019 15:53 Tokat'ta tarihi eser operasyonu
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 857 sikke, 107 makineli tüfek mermisi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda ulaşılan tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, Topçam Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 107 makineli tüfek mermisi, 4 av tüfeği, bir havalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, 857 sikke, 17 tabanca mermisi ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ev sahibi gözaltına alındı.

Jandarma, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   Hamile üvey annesini öldüren zanlı, 3'üncü firarında da yakalandı
17:00   Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda
17:00   Kardeşinin hatırasını ismini tarlaya yazarak yaşatıyor
16:58   Baraj gölüne giren çocuk boğuldu
16:58   Sele kapılan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
16:58   Antalya'da Kurban Bayramı tedbirleri masaya yatırıldı
16:58   Diyetle ilgili bilinmeyen 15 yanlış