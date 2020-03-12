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Tokat'ta tatili duyan üniversite öğrencileri terminallere akın etti

Tokat'ta tatili duyan üniversite öğrencileri terminallere akın etti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıklamasının ardından Tokat'ta üniversite öğrencileri terminallere akın etti.

12.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:43
Tokat 'ta tatili duyan üniversite öğrencileri terminallere akın etti
TOKAT - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıklamasının ardından Tokat'ta üniversite öğrencileri terminallere akın etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından Tokat'ta yüzlerce öğrenci şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Tokat Belediyesi şehir terminali ilk defa önemli bir yoğunlukla karşılaşırken, otobüs firmalarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı firmaların sistemlerinde aşırı yoğunluktan kilitlenmeler yaşandı. Birçok öğrenci terminalden bilet alamadan ayrılmak durumunda kalırken, otobüs firmaları öğrencilerin mağdur olmaması için ek seferler koymaya başladı.
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Tokat'ta tatili duyan üniversite öğrencileri terminallere akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Kalın, Tokat, Genel

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