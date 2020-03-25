Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Tokat'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
25.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:34
Tokat 'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Tayfur Kılıç (64) idaresindeki, tekstil işçilerini taşıyan 60 TY 115 plakalı minibüs, Zile- Turhal kara yolu Ede köyü yakınlarında devrildi.
Sürücünün de aralarında bulunduğu araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tayfur Kılıç (64) idaresindeki, tekstil işçilerini taşıyan 60 TY 115 plakalı minibüs, Zile- Turhal kara yolu Ede köyü yakınlarında devrildi.
Sürücünün de aralarında bulunduğu araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA