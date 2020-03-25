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Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

25.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:44
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 13 yaralı
Tokat 'ın Zile ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile- Turhal kara yolu Bağlarpınarı köyü yol ayrımında meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan T.K. (63) idaresindeki 60 TV 115 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yol kenarındaki bir ağaca çarpan minibüste bulunan 12 işçi ile birlikte araç sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Tokat, Zile, 3. Sayfa

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