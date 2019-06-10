Tokat'ta "torbacı" operasyonu

Tokat
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı, 38 uyuşturucu hap, 21,88 gram skunk ve 803,32 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Diğer 7 kişi adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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