10.06.2019 17:38
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Tokat'ta trafik kazaları

Tokat

Tokat'ta 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişinin öldüğü 133 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tokat'ta 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişinin öldüğü 133 kişinin yaralandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 9 günlük bayram tatilinde bir ölümlü, 65 yaralamalı ve 26 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.
Polis ekipleri yaptıkları denetlemelerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince kural ihlali görülen 3 bin 54 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi.
Kaynak: AA
Güncel