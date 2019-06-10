Tokat'ta trafik kazaları

Tokat
'ta 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişinin öldüğü 133 kişinin yaralandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 9 günlük bayram tatilinde bir ölümlü, 65 yaralamalı ve 26 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Polis
ekipleri yaptıkları denetlemelerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince kural ihlali görülen 3 bin 54 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi.
Kaynak: AA
Güncel