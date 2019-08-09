Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tokat'ta trafik kazası: 9 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde traktör ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

09.08.2019 10:52 Tokat'ta trafik kazası: 9 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde traktör ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi NATO yolu sanayi kavşağında O.D. (24) idaresindeki 45 AAR 883 plakalı panelvan tipi araç ile B.A. (47) idaresindeki 60 ZD 747 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile birlikte traktör yan yatarak devrilirken, diğer araçta da büyük hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla panelvan araçta bulunan 5 kişi ile traktörde bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 9 yaralı Zile Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsünün durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Tokat, Zile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:52   İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek parçacının camından içeri böyle girdi
13:48   Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü baskın: 5 gözaltı
13:45   Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
13:40   Kaza yapan araçlarda sıkışan sürücüler kurtarıldı
13:39   Pendik'te balkondan aşağı düşen genç hostes hayatını kaybetti
13:38   Kimliğini görmek isteyen doktoru darp etti
13:36   Depremin vurduğu Bozkurt'ta hayat normale dönmeye başladı