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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

28.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:28
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Tokat 'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erbaa, Tokat, Güncel

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