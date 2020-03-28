Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
28.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:28
Tokat 'ın Erbaa ilçesinde 13 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA