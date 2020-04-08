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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

08.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:48
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Tokat 'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İstanbul'dan ilçeye gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçtaki 3 kişi üzerinde yapılan aramada 502,95 gram uyuşturucu madde ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erbaa, Tokat, Güncel
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