Tokat'ta valilik öncülüğünde etüt merkezi

TOKAT'ta lise ve ortaokul son sınıf öğrencileri Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan etüt merkezlerinde hazırlanıyor. Vali Ozan Balcı, açılan merkezin ülke genelinde bir ilk olma özelliği taşıdığını söyledi. Tokat Valiliği'nce başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında il genelinde LGS ve YGS'ye girecek öğrenciler için etüt merkezleri açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavlara katılacak öğrencilerin etüt merkezlerine alınması için seviye tespit sınavı yaptı. Sınavda başarılı olan bin 800'ü lise, bin 800'ü ortaokul olmak üzere 3 bin 600 öğrenci il genelinde belirlenen 32 okuldaki etüt merkezlerinde eğitim almaya başladı. Yaz boyunca öğrencilerin eğitim almaya devam edeceği etüt merkezlerinde Valilik materyal desteği sağlarken, köylerden gelen öğrenciler için ise yaz tatili nedeniyle kapalı olan yurtlar yeniden açıldı.

Projenin Türkiye genelinde ilk olduğunu söyleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, "Biz etüt merkezlerini kurduk. Gelecek kuşaklar ve nesiller için bir şeyler yapmamız lazım diyoruz. Onların ilerlemesine, gelişmesine, hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamamız lazım. Valilik olarak destekliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimiz bu işi kucakladı ve sahiplendiler. Bu merkezler Türkiye'de bir ilk. Çünkü baştan sona dizaynının yapıldığı vidasına kadar tasarımının yapıldığı bir düzen. Öğrencilerimiz çok mutlu, velilerimiz destekliyor. Biz devlet olarak materyal desteği veriyoruz. Belirli bir plan ve program dahilinde ilerliyor. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağız. Öğretmenlerimiz istekli ve gönüllüler. Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerimizin seviye tespit sınavlarını yaptı. Köylerden, uzaklardan gelen kız ve erkek öğrenciler için yurtlar açtık. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmeyi dert ediniyoruz. Onlara yardımcı olmaktan, hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'BEŞ YILDA DA İLK 5'E GİRECEĞİZ'

Etütlerde haftada beş gün öğlene kadar ders işlendiğini belirten Balcı, "Hem ortaokul hem de lise seviyesinde haftada beş gün öğlene kadar ders veriliyor. Öğleden sonra müzik, resim, spor ve diğer kültürel sanatsal faaliyetlerle bunu destekleyecek ve zenginleştirecekler. Sadece bir etüt merkezi değil yaz okulu. Ama nasıl bir yaz okulu? Kültür, sanat, spor yaz okulu gibi oldu. Aynı zamanda çocukların vakitlerini hoşça geçirebilecekleri bir alan oldu. Düzen ve disiplin var burada. Herkes başarılı olunmasını istiyor. Öğrenciler, öğretmen, idareciler, devlet, veliler istiyor. Hem liseye giriş hem de üniversiteye giriş sınavlarında hedefimizi belirledik. İlk üç yılda ilk 20, beş yılda da ilk 5'e gireceğine inanıyorum. Ben bu etüt merkezlerinin Türkiye'ye örnek olacağını da düşünüyorum. Okullar açıldığında ise hafta sonuna çevireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı da destekliyor, önem veriyorlar bu projeye. Türkiye'de de ilk olacak" diye konuştu.

Etüte gelen 12'nci sınıf öğrencisi Meral Sağır, kursların faydalı olduğunu ifade ederek, "Sabahları erkenden buraya geliyoruz. Sonra da gidip ders çalışma imkanımız oluyor, dersleri tekrar ediyoruz. Verimli olduğunu düşünüyorum. Özel kurslara daha önce gittim fakat orada tek ders oluyordu. Burada bütün derslerden, bütün hocalardan yararlanabiliyorum" diye konuştu.

- Tokat