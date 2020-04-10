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Tokat'ta vatandaşa maske dağıtımı yapıldı

Tokat'ta zorunlu hallerde sokağa çıkan ve maske tedarik edemeyen vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı.

10.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:38
Tokat'ta vatandaşa maske dağıtımı yapıldı
Tokat 'ta zorunlu hallerde sokağa çıkan ve maske tedarik edemeyen vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği maske satışını yasaklayan talimatı sonrasında, kamu kurumları ve belediyeler vatandaşların maske ihtiyacını karşılamaya başladı. Tokat'ta zorunlu hallerde sokağa çıkan ve maske tedarik edemeyen vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı. Maskeler, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından şehrin tüm caddelerinde vatandaşlar ve esnaflara ulaştırıldı. Ekipler, vatandaşları salgına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda daha duyarlı olmalarını, ellerini su ve sabunla yıkamalarını, zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları uyarısında bulunarak, "Evde Kal Tokat" ve "Hayat Eve Sığar" sloganlarını hatırlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Güncel
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