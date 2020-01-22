Tokat'ta yaban hayvanları için doğaya 5 ton yem bırakıldı

TOKAT'ta, Vali Ozan Balcı 'nın da katılımıyla kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara 5 ton yem bırakıldı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış koşullarında aç kalmaması için harekete geçti. Farklı bölgelerdeki ormanlık alanlara, buğday ve yoncadan oluşan 5 ton yem bırakıldı. Etkinliğe katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, "İnsanlarımızın refahını yükseltirken, huzuruna katkı sağlarken, bir taraftan da müthiş bir ağaçlandırma faaliyetimiz var. Bu sene sadece 240 bin tane ceviz ağacı dikildi. Bu memleketimize, börtüsüne, böceğine, havasına, suyuna katkı sağlayacaktır. Bunun yanında yaban hayvanlarını da önemsiyoruz. Hatta bütün hayvanları önemsiyoruz. Biz bunlarla beraber yaşıyoruz. 'Hayvana merhameti olamayanın insana da merhameti olmaz' denilir. Türk toplumu da merhametli bir toplumdur" dedi.