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Tokat'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Tokat'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

12.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:20
Tokat'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Tokat'ta bir kişi evinde ölü bulundu.
Soğukpınar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Osman E'den (50) bir süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Eve giren ekipler Osman E'yi hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen Osman E'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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