Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması

Tokat'ta yamaç paraşütü yarışmasıTOKAT'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' başladı.

02.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:45
Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması
TOKAT'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen 'Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması' başladı. Yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.
Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi'nde düzenlenen ve 4 gün sürecek olan yamaç paraşütü mesafe yarışmasına 20 ilden 5'i kadın 65 sporcu katıldı. Yarışmanın startını Tokat Valisi Ozan Balcı ile birlikte protokol üyeleri verdi. Kalkış pistinde havalanmaya çalışan pilotlar zor anlar yaşadı. Rüzgarın yön değiştirmesi ile farklı bir alana geçen yarışmacılar oradan kalkış yaptı.
Turhal Havacılık Kulübü Başkanı ve yarışma organizatörü Mustafa Başdemir, yarışların Mercimek Tepe'de 6 yıldır yapıldığını söyleyerek, "Cross Country yarışlarının 5'incisini yapıyoruz. Mesafe yarışması. Yarışmacılar buradan çıkacaklar en uzak mesafeye gidecekler. Bizim bölgemizin rekoru 180 kilometredir. Bu salgın sürecinde de Türkiye'de ilk uluslararası yarışma. Bu çapta bir yarışma ilk kez burada yapılıyor. Yarışmacılarımızın çoğunluğu milli takım sporcuları. Kazasız belasız yarış diliyoruz. Yarışma 4 gün sürüyor ve 65 katılımcı var" dedi. Tokat’ta yamaç paraşütü yarışması

Kaynak: DHA

Etiketler: Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması, Turhal, Tokat, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:47: Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak - Haber 15:46: Son iki haftada 122 kilometre yol yapıldı - Haber 15:45: Bağlıca Bulvarı Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak - Haber 15:45: Akbank, ihracatçıları yenilenen "İhracatçının Gücü Paketi" ile destekliyor - Haber 15:45: Cem Vakfı Genel Başkanı Döner'den Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret - Haber 15:37: Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu - Haberler 15:35: Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor - Ekonomi 14:27: Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı - Haber 13:17: Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı - Haber 00:47: Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü - Haberler