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Tokat'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi kapsamında 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla Tokat'ta da etkinlik düzenlendi.

02.10.2019 14:50Tokat'ta 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi kapsamında 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla Tokat'ta da etkinlik düzenlendi.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe, Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras ve engelli üyeler de destek verdi.
Uygulamanın Türkiye'de başlatılan güzel bir proje olduğunu söyleyen Vali Ozan Balcı, "İçişleri Bakanlığımız 'Yaya güvenliğinin nöbetçiyiz' projesi başlattı. Biz de Tokat'ta trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyerek, uygulamayı başlatmış durumdayız. Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Trafik kurallarına uymalarını sağlamak. Yaya geçitlerini düzenli olarak kullanmalarını desteklemek.  Yapılan uygulamalar sayesinde Tokat'ta ölümlü trafik kazaları da azaldı" dedi.
Öğrenci ve vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.



Cumhuriyet Meydanı, Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA

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