Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat 'ta 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı'nda çıkan yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine ait 2 toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Han esnafından bazıları, itfaiyenin müdahalesini izlerken gözyaşlarını tutamadı.

'YANGIN İLK BELİRLEMELERE GÖRE SOBADAN ÇIKTI'

Bölgeye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, "Burası bizim 21 yazmacı esnafımızın olduğu bina. İlk değerlendirmelere göre yangının sobadan çıktığı düşünülmekte. Şu anda itfaiyemiz yangını kontrol altına aldı. Tamamen soğutma çalışmaları devam ettiğinde işi tamamlamış olacaklar. Sevindirici olan ise can kaybının olamaması" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, yangının kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.