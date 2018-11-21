Tokat'ta Yol Çalışması

Tokat Belediyesi
ekipleri yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
asfalt ekipleri, Güneşli
Mahallesi Tekbirevleri bölgesinde asfaltlama çalışmalarına devam etti.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yol açma, yol düzenleme, kaldırım ve asfalt serme işlemlerine devam ediyor.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, yaptığı açıklamada, "2018 yılı içerisinde söz vermiş olduğumuz asfalt çalışmaları rekora gidiyor. 2018 yılı asfalt çalışmalarının diğer yıllara oranla yüzde 40 daha fazla olacak. Mevsim koşulları el verdiği süre içerisinde asfalt serimi devam edecek." dedi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:28