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Tokat'ta yolcu minibüsü refüje çıktı: 6 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

09.08.2019 17:13 Tokat'ta yolcu minibüsü refüje çıktı: 6 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün yoldan çıkarak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçe merkezi Danişmend Gazi Bulvarında Tokat'a seyir halinde olan O.A. idaresindeki 60 M 6012 plakalı minibüse, tali yoldan çıkan İ.S.'nin kullandığı 15 RA 755 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs refüje çıktı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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