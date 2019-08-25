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Tokat'ta yorgun mermi şoku

Tokat'ta yorgun mermi şokuTOKAT - Tokat'ta silah magandaları tarafından ateşlendiği tahmin edilen mermi park halindeki arabanın camına isabet etti.

25.08.2019 16:15
Tokat'ta yorgun mermi şoku
Tokat'ta yorgun mermi şoku
TOKAT - Tokat'ta silah magandaları tarafından ateşlendiği tahmin edilen mermi park halindeki arabanın camına isabet etti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta Mahmutpaşa Mahallesi'nde N.G. isimli vatandaş, sahibi olduğu 55 JD 350 plakalı otomobilinin başına geldiğinde ön camındaki kırığı fark etti. Önce kırığın hırsızlık teşebbüsünden kaynaklandığını düşünen N.G. hasarı incelediğinde bunun bir kurşun deliği olduğunu anlaşıldı. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerinde inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre camdaki deliğin yorgun mermi olarak bilinen, silahın ateşlenmesi sonrasında belli bir mesafeye ulaşıp hızını kaybederek düşmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.
Tokat'ta yorgun mermi şoku

Mahmutpaşa, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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