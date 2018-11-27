Tokat'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

Tokat
'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yüzme kursları verilmeye başlandı.
Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksinin içerisinde yer alan Ali Şevki Erek
yarı olimpik yüzme havuzunda devam eden proje kapsamında, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine beden eğitimi ve oyun derslerini yüzme öğrenmeleri için il müdürlüğü tesislerinin fiziki mekan imkanlarından faydalandırmak, sosyal hayata katılmalarına imkan sağlamak, kentteki sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek ve çocukları sporla tanıştırmak hedefleniyor.
Ali Şevki Erek,Tokat