Haberler» Güncel» Haber

Tokat'taki bıçaklı kavga

Tokat'ta bir kişiyi bıçakla öldüren, ayrı yaşadığı eşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.

22.07.2019 17:39 Tokat
Tokat'ta bir kişiyi bıçakla öldüren, ayrı yaşadığı eşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.K'yi bıçakla yaraladığı, eşinin yanındaki arkadaşı Mahmut Baran'ı da bıçakla öldürdürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde önceki gün M.K, ayrı yaşadığı eşi A.K. ve arkadaşı Mahmut Baran ile karşılaşmış, M.K, tartıştığı eşi A.K. ile Baran'ı bıçaklamıştı.
Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran, yaşamını yitirmişti.
M.K, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Hüseyin Akbaş, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:18   Tekstil atölyesinde yangın
19:17   Gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı
19:16   Hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
19:15   Şile'de korkutan orman yangını
19:15   Bingöl'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
19:15   Kardeşlerini öldürüp, 3 yeğenini yaralayan zanlı sınırda yakalandı
19:15   MANİSA Alaşehir'de gölette boğulan ikizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı-EK