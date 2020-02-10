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Tokat'taki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

10.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:29
'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Şubat tarihinde Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında bıçaklanarak öldürülen Durmuş Ay (65) cinayetiyle ilgili T.A, eşi A.A, ile A.Ç, H.K, M.A ve İ.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. mahkemece tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Tokat'taki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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