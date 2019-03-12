Tokat'taki Fetö Operasyonu

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Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden biri, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.