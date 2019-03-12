Tokat'taki Fetö Operasyonu

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Tokat, Güncel
Kaynak: AA