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Tokat'taki FETÖ soruşturmasında yakalanan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

13.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:46Tokat'taki FETÖ soruşturmasında yakalanan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 11 ilde yakalanarak şehre getirilen, farklı meslek gruplarından 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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