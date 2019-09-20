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Tokat'taki trafik kazası

Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20.09.2019 12:18Tokat'taki trafik kazası
Tokat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alihan B. (17), tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
İlyas Yalçın idaresindeki 60 ABC 003 plakalı minibüs, dün Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Cezaevi yakınlarında, Alihan B. yönetimindeki plakası bulunmayan motosikletle çarpışmıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralanmış, yanındaki Ahmet Elmas (17) ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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