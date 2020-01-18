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Tokat'tan İdlib'e 25 ton patates

TOKAT'n Zile ilçesinden İdlib'e 25 ton patates gönderildi.

18.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:29Tokat'tan İdlib'e 25 ton patates

TOKAT'n ilçesinden 'e 25 ton patates gönderildi.

Zile Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Yolunuz iyilik olsun' projesi kapsamında 25 ton patates topladı. Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun, İlçe Müftüsü İdris Özarslan ve vatandaşların katılımıyla yardım TIR'ı dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.

Kampanyaya halktan yoğun destek geldiğini dile getiren Kaymakam Akyüz, "İblib'de yaşanan insanlık dramına bir nebze de olsa son verebilmek adına devletimiz ve milletimiz bir kampanya başlatmıştır. Bir TIR patates buradan gönderiyoruz. Bu yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum"diye konuştu.

Törenin ardından patates yüklü TIR, İdlib'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı.



Diyanet İşleri Başkanlığı, İdlib, Zile, Güncel

Kaynak: DHA

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