Haber, Son Dakika, Haberler

Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası

Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbasıTOKAT'ta, daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti.

07.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:02
Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası
TOKAT'ta, daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti. İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyon ceset torbası siparişi alan firma, yoğun şekilde üretim yapıyor.
Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu. Firma, iki hafta önce koronavirüs salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa'dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı. Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.
Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını söyleyen işletme ortağı Muzaffer Yılmaz (40), "Koronavirüs nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu. Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik. 1 milyon siparişimiz var. Siparişlerimiz Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık" dedi.
'MASKESİZ KİMSEYİ ÇALIŞTIRMIYORUZ'
Fabrikanın mevcut kapasitesinin yarısıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Koronavirüsten dolayı yarı personel ile çalışıyoruz. Şu an mevcut çalışanımız 110 kişi. Personelimizin giriş ve çıkışlarında devamlı ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz kimseyi çalıştırmıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlıyoruz. Bizler de çalışanlarımızın sağlıkları için dikkat ediyoruz" diye konuştu. Tokat’tan İtalya, Fransa ve İngiltere’ye ceset torbası

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Fransa, İtalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL’den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut’un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Haberler
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
Vatandaşa, Erbaş’ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri soruldu: Yüzde 64,8 destekliyor Haberler
Vatandaşa, Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri soruldu: Yüzde 64,8 destekliyor
TL’ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Haberler
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım’ı Cüneyt Çakır’a sordu, ’Pırlanta gibidir’ cevabını aldı Haberler
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Haberler››Güncel››Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:32: Doğu'da sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak - Haber 09:30: Belediye Başkanı, pide fırınında hamur hazırladı - Haber 09:29: Yurtta hava durumu - Haber 09:27: Trakya'nın hava kirliliğinde yüzde 70 azalma oldu - Haber 09:26: KSO Başkanı Zeytinoğlu: Avrupa, Türkiye'yi daha güvenilir üretici varsayabilir - Haber 09:25: Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek - Haber 08:58: Vatandaşa, Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili ifadeleri soruldu: Yüzde 64,8 destekliyor - Haber 08:32: Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü - Haberler 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber 21:24: Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı - Haber