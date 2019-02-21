Tokat'tan Kısa Kısa

Tokat
'ta kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Reşadiye
ilçesinde yaptıkları çalışmada 150 kilogram kablo çaldığı öne sürülen kişiyi kesme makinesiyle suçüstü yakaladı.
Zanlı, gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapıldığı iddiası Erbaa
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıklarını öne sürülen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen iki kişiyi kazıda kullandıkları malzemelerle gözaltına aldı.
Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Jandarma, Tokat, Güncel
Kaynak: AA