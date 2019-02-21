21 Şubat 2019, 16:24
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Tokat'tan Kısa Kısa

Tokat

Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde yaptıkları çalışmada 150 kilogram kablo çaldığı öne sürülen kişiyi kesme makinesiyle suçüstü yakaladı.


Zanlı, gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapıldığı iddiası

Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıklarını öne sürülen iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen iki kişiyi kazıda kullandıkları malzemelerle gözaltına aldı.

Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Jandarma, Tokat, Güncel
Kaynak: AA