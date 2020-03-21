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Tokat'tan kısa kısa

Tokat'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında halk minibüsleri dezenfekte edildi.

21.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:47
Tokat'tan kısa kısa
Tokat 'ın Turhal ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında halk minibüsleri dezenfekte edildi.
Turhal Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından ilçe genelindeki toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
Turhal Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bilal Arslan, oda olarak koronavirüs salgınına karşı tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Bu çalışmayı periyodik olarak yürüteceğiz. Tedbirlerimizi vatandaşımızın ve halkımızın sağlığı için toplu taşıma araçlarımıza yapacağız. Yaklaşık 270 aracımıza dezenfekte işlemini yapmış bulunmaktayız." dedi.
Oda tarafından ilçedeki taksi duraklarında da dezenfekte çalışmaları yapılacak.
-Yeşilyurt
Yeşilyurt ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 hafta kapalı olacak berberlerde yoğunluk yaşanıyor.
İlçede berberlik yapan Fahri Aydoğan, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın yayınladığı son genelgeyle berberler ve kuaförler saat 18.00 itibarıyla kapanacak. Bunu duyan vatandaşlarımız tıraş olmak için yoğunluk oluşturuyor. Bizler de saat 18.00'e kadar iş yerini açık tutup tıraş etmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bilal Arslan, Turhal, Tokat, Güncel

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