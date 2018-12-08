Tokat Taraftar Grubu Lideri, Halı Saha Maçı Sonrası Kalp Krizi Geçirip Öldü

Tokat
'ta Emre Şenol
(26), halı sahada futbol maçı yaptıktan sonra geldiği evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
Kentte oyun salonu işleten ve Tokatspor taraftar grubu lideri olan Emre Şenol, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı yaptı. Maçın ardından evine gelen Şenol, duş alıp salona geçti. Ancak aniden fenalaştı. Ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şenol, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre Şenolün cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.
SON YOLCULUĞUNA UGURLANDI
Tokat Devlet Hastanesin'de otopsi işlemlerinin ardından Emre Şenol'un cenazesi ailesine teslim edildi. Emre Şenol'un cenazesi kent merkezinde Behzat Camisine getirildi. Şenol'un tabutun baş ucuna arkadaşları bordo-beyaz Tokatspor bayrağı koydu. Cenaze namazına, Cumhuriyet Halk Partisi
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
, Tokatspor taraftarları ve yakınları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Emre Şenol'un cenazesi Şeyhi Şirvani Mezarlığında toprağa verildi.
Emre Şenol,Tokat
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:33