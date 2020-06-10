TOKAT TARİHİ HAMAMIN ALTINDAN BAŞKA BİR HAMAM ÇIKTI

TOKAT'ta restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni bir hamam kalıntısı daha ortaya çıktı.

10.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:04
TOKAT'ta restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni bir hamam kalıntısı daha ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bulunan yeni hamam müze olarak turizme kazandırılacak.
Tokat kent merkezinde 14'üncü yüzyılda yapıldığı bilinen ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce restorasyona alındı. Yapılan çalışmalar sırasında yapının batı bölümünde yeni bir hamam kalıntısına rastlandı. Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bulunan yapı da üzeri kapatılıp, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak.
'DANİŞMET YA DA BİZANS GİBİ GÖZÜKÜYOR'
Sultan Hamamı'nın restorasyonuna 2018 yılında başladıklarını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "Hamamın çevre düzenlemesini yaparken hamamın batı kesiminde yeni bir yapı olduğunu fark ettik. Koruma kurulundan izinler alınarak, müze denetiminde kazıları bitirdik. Şu anda gözüken hamamın altında yeni bir hamam var. Dönemi ise büyük bir ihtimal ya Danişment ya da Bizans gibi gözüküyor. Henüz karar verilmedi. Projeye işlendi. Tam hangi döneme ait olduğu belirlenince paylaşımını yapacağız" dedi.
'ELİMİZDE BÖYLE BİR VERİ YOKTU'
Sultan Hamamı'nın halkın kullanımına yeniden açılacağını söylen Kılınç, "Yeni kalıntı ise turizm amaçlı müze olarak kullanılacak. Halkımızın ve gelen yerli, yabancı turistlerin görmesi için açacağız. Hamam çalışmalarına başladığımızda böyle bir veri yoktu. Kazı esnasında bulduk. Müze uzmanları buranın büyük bir ihtimalle bir Bizans hamamı olma ihtimalin yüksek olduğunu söylüyorlar. Kazılarda 3 adet mekan çıktı. Diğer mekanların Sultan Hamamı'nın altında olduğu gözüküyor. Veriler şu an o yönde ama büyüklüğü konusunda yorum yapamıyoruz" şeklinde konuştu. TOKAT TARİHİ HAMAMIN ALTINDAN BAŞKA BİR HAMAM ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre’nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Haberler››Güncel››TOKAT TARİHİ HAMAMIN ALTINDAN BAŞKA BİR HAMAM ÇIKTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:54: ELAZIĞ Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı - Haber 09:53: Son dakika haberi! 4 kişinin yaralandığı silahlı 'başak' kavgasında 5 tutuklama - Haber 09:52: Çimsa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi engellilere umut - Haber 09:50: "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı - Haber 09:49: Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler - Haber 09:49: Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı - Haber 09:30: Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden - Magazin 08:55: Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi