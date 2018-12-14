Tokat Tokat'ta 13 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Tokat
'ta 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
Tokat'ın Niksar
ilçesinde polis ekipleri, bir TIR'da yapılan aramada 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında Ağrı
'dan İstanbul
'a ev eşyası taşıyan TIR duruldu. TIR'In dorsesinde yapılan aramada ev eşyaları arasında bulunan yağ makinesinin içerisine gizlenmiş vaziyette 13 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü A.P.T. gözaltına alınırken, kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konuldu.
Niksar,Tokat
14 Aralık 2018 Cuma 14:50