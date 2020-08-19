TOKAT Trafikteki fasulye dayanışması MOBESE’ye yansıdı

Trafikteki fasulye dayanışması MOBESE'ye yansıdı

TOKAT'ta kamyonetten yola dökülen fasulyeleri araçları ile ezmemek için trafiği durduran sürücüler, araçlarından inerek yola saçılan mahsulü topladı.

Olay Tokat kent merkezinde 600 Dimes kavşağında yaşandı. Kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri kamyonetiyle satmaya götüren çiftçi dimes kavşağından dönerken komyanetin arkasından 4 kasa fasulye yola düştü. Durumu fark eden diğer sürücüler yola saçılan fasulyeleri ezmemek için araçlarını durduradak indiler. Yola saçılan fasulyeleri hep birlikte toplayarak kasalara koyan ve çiftçiye veren vatandaşların ortaya koyduğu bu dayanışma MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.